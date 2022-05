La polizia sta indagando su un incendio che, nella notte, ha danneggiato cinque auto parcheggiate in via Avignone, in frazione Torre Balfredo a Ivrea. Due di queste, una Smart e un furgone, sono state distrutte dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno poi spento il rogo. A dare l’allarme sono stati gli stessi proprietari delle vetture che abitano nelle vicinanze. Non è escluso possa trattarsi di un incendio doloso.

