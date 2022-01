E’ stata aperta ai soci delle Fiamme Gialle di Ivrea in Piazza Balla 10, – presso la caserma del Gruppo Guardia di Finanza – la nuova sede dell’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), che va a sostituire la precedente sistemazione all’interno della caserma stessa, per motivazioni interne legate all’aumento dell’organico dei militari in servizio.

Il nuovo locale adibito alle riunioni dell’associazione è stato completato nel mese di dicembre, dopo i lavori di sistemazione effettuati a partire dal giugno scorso, finanziati dai soci stessi, per un costo complessivo di circa 4500 euro. [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.