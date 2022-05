OGGI, al civico 7 di via Sant’Ulderico, ha aperto i battenti il 3T Boutique Hotel. Un albergo “eco” a 4 stelle di lusso.

“L’idea di offrire a Ivrea un hotel che fosse ideale per il turista che viaggia per lavoro – commenta la Proprietà – ma con un occhio di riguardo per chi si lascia affascinare da questo angolo di Piemonte poco conosciuto è stata una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo. La richiesta era fortemente sostenuta dalla compagine industriale e istituzionale quindi l’auspicio è di aver soddisfatto un’esigenza del territorio.”

Il 3T [...]