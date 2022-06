All’ordine del giorno dell’assemblea consortile di In.rete, convocata per il prossimo 30 giugno, anche una serie di proposte del sindaco di Pavone Canavese per ridurre, laddove possibile, i costi di un’assistenza non più sostenibili per un piccolo Comune.

Al Comitato di presidenza riunitosi il 23 giugno per esaminare le cose da discutere, Endro Bevolo, accompagnato da una numerosa delegazione consigliare, forse per dare la giusta importanza alla questione, ha ribadito, se ancora ce ne fosse il bisogno, l’impossibilità per il suo Comune di stare al passo con gli aumenti non foss’altro che in questo ultimo [...]