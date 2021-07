Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo 30 anni la piccionaia di Piazza Fillak non c’è più. Sparita. Cancellata.

Ad annunciarlo su Facebook, con un tempismo a dir poco eccezionale, è stato l’assessore alla viabilità Giuliano Balzola. Evidentemente in cerca di “applausi” e “complimenti” per un risultato per il quale il suo contributo è stato praticamente pari a zero.

Ridicolo anche nelle non risposte dei tanti, in cerca della rissa, che gli chiedevano se i lavori fossero stati eseguiti dal Comune con [...]