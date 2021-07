Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La sfiga ci perseguita. Per colpa di “alcune sigillature in mastice di amianto” la scorsa settimana sono stati bloccati i lavori per l’implementazione di un posto letto di terapia intensiva e 6 di semi-intensiva presso il reparto di Rianimazione del ospedale di Ivrea, comprendente anche una riqualificazione del percorso d’accesso al Dea.