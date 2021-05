Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sabato 5 giugno e domenica 6 giugno, allo ZAC! e al Museo Civico P.A Garda saranno esposti i lavori realizzati dai ragazzi coinvolti nei laboratori “I portatori di luce”. Un appuntamento per raccontare il percorso creativo e artistico, ammirare le maschere e i costumi realizzati ma anche per ritrovarsi e stare un po’ insieme.

“I Portatori di Luce” nasce dall’idea di trasformare persone comuni in “nuovi eroi”, un espediente per rendere omaggio alle persone che tutti i giorni si battono per rendere il posto in cui vivono migliore.

Con “Portatori di luce. Dall’Antichità un laboratorio sul futuro”, la rete “Cittadini Illumina(n)ti” ha offerto gratuitamente a bambini e ragazzi dagli 8 ai 20 anni (oltre che agli studenti del Liceo Artistico “Felice Faccio di Castellamonte”) un percorso di laboratori di riciclo creativo in cui sono stati realizzati costumi e maschere.

Il gioco di fantasia ha permesso di riflettere su alcuni temi fondamentali che ogni ragazzo ha liberamente interpretato.

Dopo un primo appuntamento introduttivo con visita al Museo P.A Garda, ha preso il via il vero e proprio laboratorio, organizzato in 3 momenti per ciascun gruppo di età. Insieme a Stefano Fiorina – giovane fotografo specializzato anche in animazione di attività creative di gruppo realizzate mediante l’uso di materiali di riciclo – bambini e ragazzi sono stati accompagnati nella realizzazione del loro “costume da supereroe”, esprimendo liberamente istanze, fantasie e paure in un viaggio riflessivo e introspettivo tra passato e futuro.

I risultati del laboratorio saranno ripercorribili nell’evento organizzato allo ZAC! e nella mostra allestita al Museo Civico P.A. Garda.

PROGRAMMA:

ZAC!

5 giugno 2021, dalle 18 alle 23

Il backstage dei laboratori

Foto, pensieri e opere per raccontare come prende forma la creatività dei ragazzi

A seguire Live Percussion e danza a cura di Baobab, tapas e sangria, dj set

Museo Civico P.A Garda

6 giugno 2021, dalle 15 alle 19

Portatori di luce in mostra

Esposizione delle opere dell’artista Stefano Fiorina

L’iniziativa fa parte delle attività promosse dalla rete “Cittadini Illumina(n)ti”, costituita da operatori culturali della città di Ivrea che si sono dati l’obbiettivo di immaginare e costruire percorsi di lavoro comuni finalizzati, in particolare, al coinvolgimento di fasce di pubblico giovanile che risultano spesso escluse dalla programmazione culturale della città.

Le attività e le iniziative promosse dal progetto sono visibili sul sito www.cittadini-illuminanti.org

Cittadini Illumina(n)ti è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Open Community che si occupa di innovazione culturale.

Collaborano a “Cittadini Illumina(n)ti”: Museo Civico P.A. Garda di Ivrea, ZAC! Zone Attive Cittadinanza, Alce Rosso, Laboratorio-Museo Tecnologic@mente, Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, Pubblico 08

