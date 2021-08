Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il 24 agosto è mancato, mentre era in vacanza con la famiglia nella sua amata isola di La Maddalena, Umberto Ornano “sardo tenace” e Spilla d’oro Olivetti. Il funerale si è svolto ad Ivrea in forma privata. Nonostante il periodo di vacanze, la voce si è rapidamente diffusa in tutta la città. Ne hanno datola triste notizia la moglie Friedgard, i figli Stefano e Natascia, il genero Giorgio e le amatissime nipoti Sofia, Rebecca e Alice.

Potere leggere qui un ricordo di Gianni Di Quattro pubblicato da Olivettiani.org.

