In guerra con altri popoli. In guerra con il vicino di casa. In guerra, anche, con noi stessi… La guerra, insomma, vista nelle sue varie delinazioni, di sicuro come qualcosa da cui non possiamo fuggire ma che possiamo affrontare e risolvere, e anche trasformare. Come dimostrano le opere di Ettore della Savina e di Daniela Borla, componente del collettivo di artisti di “Arte in fuga”, a Ivrea. Sabato 28 maggio all’Atelier Eporedia New hanno inaugurato una mostra ispirata al conflitto bellico in corso, iniziato dalla Russia nei confronti dell’Ucraina e che sta coinvolgendo anche [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.