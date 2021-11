Circa trecento no pass hanno manifestato oggi a Ivrea. Una protesta pacifica nel cuore della città, in piazza Ottinetti. Per l’occasione il Comune ha chiuso il Museo Garda il cui ingresso si affaccia proprio sulla piazza. Nel corso della manifestazione si è collegato telefonicamente anche Stefano Puzzer, leader del movimento. “Non ci facciamo spaventare da nulla. La protesta andrà avanti perché tutti insieme cambieremo questo paese”, ha detto Puzzer alla piazza. Sul palco è salito anche il sindaco di Colleretto Castelnuovo, Aldo Querio Gianetto, piccolo centro del Canavese, da tempo vicino al movimento no pass.

