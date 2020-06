IVREA. Il Teatro Giacosa ritrova il suo pubblico da vivo

Il Teatro Giacosa di Ivrea ritrova il suo pubblico dal vivo. Domani, domenica 21 giugno, dalle 10 del mattino alle 11 di sera una maratona di voci, tanti artisti, tante compagnie, tante associazioni.

“Lanciata l’idea abbiamo avuto un’incredibile generosità nella risposta da parte di tutti – spiegano i promotori della giornata – più di 40 le proposte di teatro, musica, danza, narrazione. Ancora maggiore il numero delle persone coinvolte“.

Tutto è stato ovviamente allestito nella più scrupolosa osservanza delle procedure di accesso, distanza, igiene, sia per chi accede in sala, sia per chi starà sul palco. Nella giornata di domenica saranno messi a disposizione del pubblico eventuali posti non ancora prenotati.

