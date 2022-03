E’ partito ieri sera facendo rotta sulla Polonia con l’animo di chi vuole stare in trincea. E’ il sindaco Stefano Sertoli. Quando ha sentito che la Confraternita della Misericordia stava coordinando un viaggio, insieme all’associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia e all’Associazione ANVG (Associazione nazionale volontari di guerra e combattenti) s’è fatto avanti. “Ci vengo anche io”, s’è attaccato al telefono con il Governatore Filippo Mazzacori che non ci ha pensato due minuti di troppo per dirgli “Sì”.

Laggiù a portare generi alimentari (e tante altre cose), per poi tornare a casa con una ventina di sfollati, perlopiù donne e [...]