IVREA. Il sindaco ha tolto le deleghe a Ballurio

IVREA. “Al più presto convocherò una maggioranza per spiegare tutto…”. Alcuni minuti fa il sindaco Stefano Sertoli ha tolto le deleghe al vicesindaco Elisabetta Ballurio. Il rimpasto, perché di questo si tratta, prevede l’ingresso in giunta di Costanza Casali. La delega a “vicesindaco” passerebbe, invece, a Elisabetta Piccoli.

La notizia, che era nell’aria da alcuni giorni, è comparsa sul gruppo di whatsapp della maggioranza ed è subito rimbalzata da telefonino a telefonino…

Tra i motivi che hanno indotto il primo cittadino a questa decisione evidentemente molto è dipeso dai mal di pancia interni alla Lega che nel giro di qualche giorno si sono ritrovati con un capogruppo emigrato in Fratelli Italia e la consigliera Maria Piras in libera uscita verso il gruppo Misto in consiglio comunale.

Seguiranno novità nelle prossime ore.

