Nel pieno dell’estate 2021, Morenica_NET Whatever It Takes continua con gli appuntamenti al cortile del Museo Garda di Ivrea e propone sabato 21 agosto h 21.30 uno spettacolo della Compagnia La Ribalta da Pisa che affronta il tema ambientale concentrandosi sull’elemento plastica e sulle conseguenze del suo indiscriminato utilizzo e smaltimento.

Il Settimo Continente, questo il titolo della pièce, prende in prestito alcune tecniche della clownerie teatrale e cavalca lo stile comico surrealista per trattare un argomento tanto attuale quanto ingombrante, ovvero il continente di plastica presente nell’Oceano Pacifico scoperto ormai trent’anni fa da Charles Moore marinaio, esploratore, ambientalista e scrittore statunitense. In scena Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani diventano guide turistiche intente a pubblicizzare l’isola di plastica come un’appetibile meta, raccontando usi, costumi, tradizioni popolari, cucina, hobby e sport di questo nuovo mondo. Tutto sembra lontano dalla realtà, leggero, quasi frivolo ma… il settimo continente esiste davvero, è grande tre volte la Francia ed è chiaramente visibile dallo spazio.

Lo spettacolo è stato premiato in occasione di Giovani Realtà del Teatro (Udine 2018), Minimo Teatro Festival (Palermo 2019), Inventaria Festival (Roma 2019), è vincitore di Earthink Festival (Torino 2018) e del Bando Italia dei Visionari-Festival le Città Visibili (Rimini 2020).

Biglietto intero € 12, ridotto (under 12) € 9, necessaria la prenotazione ai numeri: 3383781032 – 3387625380 – 347973196.

Prima dello spettacolo con partenza alle h 17, il consueto appuntamento alla scoperta del territorio a cura di Life in Progress, col walking tour La Fabbrica Sociale di Adriano Olivetti, percorso con guida nelle architetture Olivettiane del Sito Patrimonio Mondiale Unesco. Maggiori informazioni sui tours sul sito agenzialifeinprogress.com, prenotazioni al numero tel. 389.8424683. Per chi partecipa all’intera proposta turistico culturale, tour con spettacolo a 25 € e aperitivo o cena a prezzi convenzionati.

