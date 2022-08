“Ruota panoramica” , “Centro Medico Jervis 22”, “C.D.C” (Centro di Medicina del Lavoro), “Azienda Sanitaria Locale To4” , “castello di Ivrea”. Queste sono state, nel 2021, le parole o “query” – è il nome specifico delle parole chiave – più ricercate su Google, in associazione alla parola “Ivrea”.

Sarà anche forse un po’ per questo che l’assessora Costanza Casali ha deciso di ripetersi. Anche quest’anno, infatti, in piazza Rondolino, fronte corso Botta, arriverà la ruota. Nell’avviso per le manifestazioni d’interesse pubblicato all’albo pretorio si legge che vi resterà dal 1° ottobre al 13 novembre.

Alta almeno 40 metri e una capacità di trasporto pari a 198 persone alla volta, la ruota, esattamente come l’anno scorso, sarà montata e poi smontata. Stando alle caratteristiche tecniche indicate nel bando dovrà essere dotata di una cabina per i disabili..

A Ivrea, insomma, l’Amministrazione comunale si è convinta che “gira e rigira” anche con il “divertimento” si può fare un po’ di turismo e di commercio.

Il Concessionario – e la facciamo breve – si impegna a cedere a titolo gratuito al Comune di Ivrea almeno 2.000 buoni sconto del valore di 1 Euro e 500 biglietti gratuiti che gli Uffici, con la collaborazione di Ascom e Confesercenti provvederanno a distribuire ai negozianti, pubblici esercizi, artigiani e ad Associazioni e onlus cittadine.

