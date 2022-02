Come nel 2021, la Edizioni Pedrini ha deciso di non sospendere la pubblicazione della Collana editoriale “Una volta anticamente”, e quindi di procedere nella realizzazione del 6to volume sul Carnevale Storico di Ivrea che sarà presentato ufficialmente il prossimo 24 febbraio 2022 presso il Teatro Auditorium Mozart di Ivrea, in corso Vercelli n.69, alle ore 17.45 e alle ore 20.45.

Il libro dell’autrice Marianna Giglio Tos, “Il Rito antico – Zappate Scarli e Marcia funebre” presenta la ricerca storica, le interviste e gli aneddoti di numerosi protagonisti dello Storico, che ne hanno ricostruito i vari aspetti con alcune “chicche”, mai divulgate, come per esempio gli “Scaccini” il gruppo nato nel 2004 e condotto da Giorgio Masseroni e Aldo Morando, che accompagnava il “Funerale” dello Storico, e numerose altre da leggere. Il libro si apre con le prefazioni del Sindaco della Città di Ivrea Stefano Sertoli, di Piero Gillardi Presidente della Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea e della Mugnaia 2020 Paola Gregorutti in Paonessa, a sui segue la presentazione dell’autrice. Una settantina le foto pubblicate, tra cui diverse inedite, e a tale riguardo il direttore delle Edizioni Pedrini, segnala “l’importante apporto del decano dei fotografi eporediesi Giovanni Torra, per i documenti fotografici per i quali ha concesso l’autorizzazione alla pubblicazione, insieme alle tante persone e associazioni che hanno contribuito con ricordi e foto d’antan, alla stesura del libro scritto da Marianna Giglio Tos”.

Inoltre Ennio Pedrini, desidera ringraziare la proprietà del Teatro Auditorium Mozart per l’accoglienza ricevuta, e l’immediata disponibilità nella condivisione del programma della serata di presentazione”.

La contro copertina a colori, è stata realizzata quest’anno dal noto pittore contemporaneo canavesano Miro Gianola, che ha concretizzato la sua opera con uno splendido Scarlo dai colori fiammeggianti, a cui è seguita come per le edizioni precedenti, la stampa di una litografia d’autore (cm 50×70), certificata e firmata dall’artista, a tiratura limitata a 75 esemplari. Due, come abitudine della collana, le edizioni del volume che saranno poste in vendita nelle Librerie di Ivrea dal 25 febbraio, la prima ad edizione limitata firmata e numerata a 30 copie per i collezionisti, e la seconda che sarà posta in vendita a 18,00 euro.

Sono due, gli appuntamenti che accompagneranno la presentazione del libro con un programma coinvolgente; il primo alle ore 17.45 che dopo il saluto ai presenti da parte del Vicesindaco della Città di Ivrea Elisabetta Piccoli, propone lo spettacolo teatrale “Il Castello non c’è più!” monologo del giovane e promettente attore Marco Bandiera per la regia di Francesca Cordioli. Lo spettacolo, presentato a Roma nel 2020, dove ha ottenuto un plauso incondizionato dal pubblico, finalmente approda e debutta proprio nella Città del Carnevale, di cui Bandiera peraltro, non ha mai dimenticato la sua permanenza negli aranceri. A seguire si entra nel merito della presentazione del “Rito antico” con l’autrice, e quindi “Aneddoti e ricordi… perchè la nosa l’è na bela storia” con gli interventi previsti di: Francesco Gioana, Aldo Bessero, Giorgio Masseroni, Paola Gregorutti e Vincenzo Ceratti.

Alle ore 20,45 aprirà la serata dal palco del Teatro Mozart, l’introduzione musicale, tenuta da una delegazione dell’amato Gruppo dei Pifferi e Tamburi di Ivrea, a cui seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco Stefano Sertoli e dell’Assessore alla Cultura e Turismo Costanza Casali, per quindi ascoltare la presentazione del libro di Marianna Giglio Tos, e l’illustrazione della litografia che sarà tenuta di persona dal pittore Miro Gianola. Al termine è previsto il firma copia da parte dell’autrice.

Programma presentazioni

ore 17.45

Interventi di benvenuto istituzionali: Vicesindaco Città di Ivrea dott.sa Elisabetta Piccoli, e Direttore editoriale Edizioni Pedrini.

Il Carnevale a Teatro; spettacolo “Il Castello non c’é più!” di e con Marco Bandiera, regia di Francesca Cordioli.

Presentazione del libro: “Il Rito antico” autrice Marianna Giglio Tos.

A seguire: “Aneddoti e ricordi… perchè la nosa l’è na bela storia” con interventi di: Francesco Gioana, Aldo Bessero, Giorgio Masseroni, Paola Gregorutti in Paonessa e Vincenzo Ceratti.

ore 20.45

Introduzione: Concerto del Gruppo Pifferi e Tamburi di Ivrea

Interventi di benvenuto istituzionali: Sindaco dott. Stefano Sertoli, Assessore alla Cultura e Turismo Avv. Costanza Casali, Presidente Fondazione Storico Carnevale Ivrea dott. Piero Gillardi. Moderatore: Direttore editoriale Edizioni Pedrini

Presentazione della litografia d’autore “Lo scarlo” con l’artista Miro Gianola

Presentazione del volume “Il Rito antico” dell’ autrice Marianna Giglio Tos. Firma copia al termine della serata.

