La grave decisione della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. di scaricare sull’ultima bolletta dell’acqua del 2021 i costi di depurazione arretrati di una parte dei cittadini d’Ivrea mostra una disattenzione completa per gli utenti che in molti casi si trovano a dover corrispondere cifre raddoppiate senza essere stati informati in modo adeguato e tempestivo sui motivi di tali aumenti. La società ancora una volta dimostra di essere attenta ai dividendi degli azionisti e lontana dalle concrete esigenze degli utenti.

Riteniamo necessario che l’Amministrazione, che detiene una parte delle azioni, si attivi per aiutare le [...]