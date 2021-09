Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Al liceo classico Carlo Botta qualcuno tra gli studenti ha raccontato di aver vissuto momenti simili a quelli del film “Attimo Fuggente”. E’ successo anche questo, lo scorso 13 settembre, quando al rientro in presenza a scuola, Andrea Perinetti, 61 anni, docente da 25 anni di latino e greco, ha fatto coming out come transgender. «Il momento più emozionante e simbolico è stato quando ho svuotato la parte di armadio in cui tenevo gli abiti [...]



