Dopo la grande manifestazione dello scorso sabato, è ripreso il normale (si fa per dire, perché non vi è nulla di normale nelle guerre) presidio, sempre partendo da piazza Balla alle ore 11.

Anche questa volta il corteo che si è snodato lungo via Palestro, ha ricevuto degli applausi. Speriamo che il rifiuto di guerre e violenze inizi a far presa sui Cittadini.

Piazza Ferruccio era ornata sui due lati da cartelli sulla Pace e la Non-violenza.

Pierangelo Monti ha parlato degli obiettori di coscienza sia in Russia che in Ucraina, e dell’aiuto che noi possiamo dare loro.

Riprendendo “Patria Indipendente”, rivista dell’Anpi, ha poi citato l’articolo “Se è Kissinger a criticare la Nato” di Luigi Marino, del quale pubblichiamo qui un brano:

“È davvero “fuori asse”, come si è scritto dopo il vertice di Madrid, la posizione di Kissinger, quando ribadisce che la Russia va punita per l’invasione, ma senza che questo possa significare una “guerra contro la Russia”? In coerenza con le sue opinioni contrarie alla estensione ulteriore della Nato, in effetti la posizione critica di Kissinger è funzionale all’obiettivo di contenere il vero competitore. Il suo è un grido di allarme in relazione a una scelta, a suo avviso errata, in sostanza di fare guerra alla Russia. Una scelta errata anche perché fondata su un approccio non realistico ai problemi del mondo contemporaneo. E il realismo politico è sempre più necessario in un mondo che di fatto è multipolare, anche se l’attuale dirigenza statunitense non dimostra di averne piena contezza. Da qui l’esigenza posta da Kissinger di concludere al più presto un accordo, anche con eventuali cessioni di territorio dell’Ucraina, senza quindi continuare a guerreggiare con provviste di armi sempre più sofisticate fornite dall’Occidente.”

Rosanna Barzan ha ricordato Ebru Timtik, l’avvocata turca morta in seguito allo sciopero della fame nel 2020. L’avvocata di 42 anni, residente a Istanbul, proveniva da Dersim, città di origine curda nella parte orientale del paese. La sua storia l’aveva portata a cercare la libertà per gli oppressi e la giustizia per chi viene perseguitato, e proprio per questo era stata incarcerata e condannata in un processo farsa a più di 13 anni di carcere.

La morte di Timtik è arrivata mesi dopo che due membri del gruppo musicale Grup Yorum, Helin Bolek e Mustafa Kocak, erano morti per lo sciopero della fame. Anche loro erano accusati di legami con il gruppo definito terrorista.

Questo avviene in Turchia, paese membro della Nato, che pare essersi assunto il ruolo di dialogo e diplomazia con la Russia.

Infine, Cadigia Perini ha segnalato che si sta avvicinando la data delle elezioni di settembre. L’aggregazione di Partiti di sinistra che in questi giorni si sta cercando di formare dovrà avere come stella polare la Pace, il disarmo, il rifiuto della guerra. E’ auspicabile sorga un ampio fronte su queste parole d’ordine, cui aggiungere il Lavoro. Anpi, Rete Italiana Pace e Disarmo dovrebbero far fronte comune. Sicuramente ciò avverrà, crediamo noi.

Commenti