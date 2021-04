Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nei giorni scorsi i consiglieri comunali di Ivrea, unitamente ai Sindaci del territorio, sono stati invitati a partecipare a un incontro, della durata di un’ora, con il Presidente della Regione Piemonte al teatro civico Giacosa di Ivrea. Un incontro istituzionale?

“Pensiamo proprio di no – commenta il capogruppo del Pd in consiglio comunale Maurizio Perinetti – Il Sindaco Sertoli, infatti, invita a partecipare all’incontro “a nome suo e del consigliere regionale Cane.”

“Allora delle due l’una – aggiunge – o si tratta di un incontro istituzionale e allora non si capisce perché a invitare gli amministratori del territorio insieme al Sindaco sia un solo consigliere regionale, e non magari il Presidente stesso, quando ci pare sul territorio canavesano siano presenti anche altri consiglieri regionali, oppure è un’iniziativa del Sindaco per “sponsorizzare” il consigliere Cane, e non è la prima volta. In entrambi i casi ci sembra una scorrettezza istituzionale dalla quale intendiamo prendere le distanze. Non si può confondere il ruolo istituzionale del Sindaco con una compiacente azione “di parte”. Il Sindaco dovrebbe essere capace di rappresentare tutti e non solo qualcuno…”

Morale?

“I consiglieri comunali del Partito Democratico – passa e chiude Perinetti – non parteciperanno all’incontro che a questo punto appare molto di più una passerella del Presidente Cirio, del consigliere Cane e del Sindaco Sertoli piuttosto che un serio e importante momento di confronto e ascolto degli amministratori del territorio. Il Partito Democratico è assolutamente disponibile a partecipare a momenti di confronto sui contenuti dei problemi della città e del territorio, non certo ad assecondare iniziative più orientate a sponsorizzare la presenza di qualche singolo consigliere regionale…”.

All’incontro peraltro aveva già detto di non voler partecipare, per le stesse identiche motivazioni anche il consigliere comunale di Viviamo Ivrea Francesco Comotto.

