IVREA. Il Nursind regala 40 maschere Decathlon alla Rianimazione

Grazie all’impegno di alcuni infermieri di Torino, tra cui Giuliano Riccardo Dirigente Sindacale Nursind e Simone Virzì, oggi sono state consegnate 60 maschere Decathlon al Direttore SC Rianimazione di Ivrea Dott. Bruno Scapino.

Assieme alle maschere sono state donate le valvole Charlotte prodotte dalla ditta 4DOITALY che ringraziamo e che si rende disponibile per tutte le aziende a fornirle gratuitamente.

Le maschere serviranno come avviene già in alcuni ospedali a effettuare una ventilazione precoce nei pazienti affetti da COVID19, ma con il vantaggio di non emettere nell’ambiente il virus, tutelando anche gli operatori sanitari. Per una questione logistica le maschere sono state donate ad Ivrea, ma potranno essere utilizzate presso tutti i presidi dell’ ASLTO4

Commenti