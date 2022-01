E’ stato segretario comunale a Andezeno, Chusano d’Asti, Piovà Massaia (At), Scopello (Vc), Giaveno, Coazze, Valgioie, San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo. Soprattutto lo è stato a San Mauro Torinese dove ha concluso il suo incarico nelle scorse settimane in contemporanea con la sconfitta elettorale del candidato a sindaco uscente, il grillino Marco Bongiovanni. Fiato alle trombe, rullo di tamburi, il nuovo segretario comunale di Ivrea è Gerardo Birolo. Succede a Barbara Capo. Classe 1969 avrebbe promesso di occuparsi di Ivrea a tempo pieno e non come chi l’ha succeduto.

