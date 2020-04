IVREA. Il Laboratorio Analisi dell’Asl TO4 nella rete regionale dei Laboratori accreditati covid-19

Il Laboratorio Analisi dell’ASL TO4 entra a far parte della rete regionale dei Laboratori accreditati a effettuare i test per il covid-19. Test che saranno effettuati presso l’Ospedale di Ivrea per tutta l’ASL TO4: in questa sede è stato allestito il Laboratorio per l’analisi dei tamponi rino-faringei per covid-19, che sarà operativo da domani, giovedì 2 aprile, e che lavorerà 24 ore al giorno.

All’interno della sede di Ivrea del Laboratorio Analisi – che continuerà comunque a funzionare regolarmente – è stato identificato un gruppo di medici, biologi e tecnici dedicato esclusivamente ai test per covid-19. Gli esami saranno effettuati con un’apparecchiatura specifica (un termociclatore per reazione a catena della polimerasi), sarà possibile effettuare fino a circa 100 test al giorno e ottenere l’esito in soli 90 minuti. Un ulteriore valore aggiunto, sia per quanto riguarda la tempistica sia per quanto riguarda la cura e la gestione dei malati, è rappresentato dal fatto che i referti saranno trasmessi in tempo reale al reparto che ha in carico il paziente e all’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

