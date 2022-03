La Lega perde i “toc”. Come da noi preannunciato sullo scorso numero del giornale, infatti, il consigliere comunale Enrico Marchiori, classe 1990, figlio del sindaco di Loranzè Claudio, se ne va e “tanti saluti baci e abbracci”. Intendiamoci: se ne va via dalla Lega. Via, più lontano che si può, da Alessandro Giglio Vigna e Giuliano Balzola, da Cesare Pianasso e Andrea Cane. “Nessuna intenzione di dimettermi – ci dice al telefono – Siederò in consiglio fino alla fine del mandato. Ho preso un impegno con gli elettori….”.

Tant’è! Un disastro, considerando che la [...]