Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle convocherà la Commissione Consiliare Trasporti –Innovazione il 22 di luglio.

Durante la seduta saranno illustrati i lavori svolti dall’Amministrazione relativi allo Smart Ivrea Project e si riprenderà ad esaminare le molte criticità relative al trasporto pubblico della nostra conurbazione.

La gravità della situazione dei trasporti era già stata discussa durante l’ultimo Consiglio Comunale di Ivrea svoltosi prima dell’interruzione estiva del 2020, in quell’occasione i gruppi di minoranza avevano presentato due mozioni, entrambe approvate all’unanimità, che chiedevano azioni concrete per coinvolgere la Regione, la Città Metropolitana e l’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Durante il dibattito, grazie ad uno studio dei sindacati CGIL, CISL E UIL sulla condizione dei mezzi usati dalla nostra conurbazione, i Consiglieri avevano appreso che i nostri veicoli sono tra i più vecchi del Piemonte, che sono insufficienti e che dal 2010 si erano ridotte le corse del 28%.

Fotografata questa deprimente situazione il Consiglio Comunale, ha approvato le due mozioni incaricando la Commissione Consigliare Trasporti, di cui sono presidente, ad affrontare la situazione seguendo un preciso mandato.

La Commissione organizzata il 30 luglio, era riuscita a coinvolgere Sindaci, Assessori, Sindacalisti e rappresentanti del mondo della scuola.

Il partecipato confronto aveva sviluppato i seguenti punti:

definizione delle collaborazioni al fine di integrare il progetto elaborato da CGIL, CISL E UIL “ TPL conurbazione e mobilità, un futuro sostenibile a emissioni 0 per Ivrea sito Unesco”,

esame delle criticità relative alla nostra conurbazione e della tratta ferroviaria Torino-Chivasso-Ivrea-Aosta, esame dei problemi relativi al trasporto scolastico in vista di una riapertura fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria.

Dopo un anno, nella prossima riunione del 22 di luglio, verificheremo lo stato di avanzamento dei lavori seguiti dall’Assessore Balzola e dall’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese.

Recentemente l’Assessore ha incontrato i vertici dell’Agenzia della Mobilità Piemontese con i quali ha potuto affrontare i problemi e i progetti relativi alla nostra conurbazione, i Commissari saranno informati sull’esito dell’incontro.

L a riunione della Commissione avrà modo di affrontare le criticità provocate a cittadini e lavoratori dai tagli al servizio di trasporto pubblico comunicato da GTT per il periodo estivo 2021, è necessario comprendere quali danni ricadranno sui cittadini e difendere, con proposte concrete, le esigenze dei nostro territorio. In riferimento all’altro tema all’ordine del giorno della Commissione del 22, riscontriamo che, dopo la pubblica presentazione del Smart Ivrea Projet avvenuta nel mese di febbraio 2020 presso il Polo Universitario delle Officine H, è calato un silenzio completo; non un aggiornamento in Consiglio Comunale, non un documento condiviso, non un passaggio nelle Commissioni.

Ha portato un po’ di luce sul lavoro della Giunta una recente interpellanza che ho presentato in Consiglio Comunale, nel documento abbiamo chiesto se sia stato firmato il protocollo d’intesa relativo al progetto e quali siano i contenuti del documento; abbiamo questionato sui contributi di conoscenza che l’Amministrazione ha reso disponibili al fine di legare le risorse tecnologiche che saranno messe a disposizione alle effettive e concrete esigenze della città.

Il progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico rappresenta un riconoscimento del valore della storia industriale della nostra città e delle potenzialità e capacità del nostro territorio e può contribuire alla crescita culturale ed economica.

Smart Ivrea Project data la sua importanza è utile che venga esaminato in Commissione al fine di restituire puntuali informazioni ai Consiglieri che la compongo e mettere di conseguenza i Gruppi politici presenti in Consiglio Comunale nelle condizione di poter contribuire con valutazioni e proposte concrete..

Commenti