IVREA. IL GENERALE

Mentre a Ivrea uno è lì a festeggiare che il Generale Inverno se ne sta

andando, ecco che arriva il Generale del Carnevale.

Egli è vestito come un Generale Napoleonico, si comporta come un Generale

Napoleonico, si strafoga di fagioli grassi come un Generale Napoleonico,

ma c’entra con un Generale Napoleonico quanto Anna Bonobo col Museo della

Scienza e della Tecnica di Milano.

Ha il cappello nero e la blusa nera, Salvini ne aveva un modellino ma gli venne

rubato da un compagno di classe.

Pare che all’origine del personaggio vi fosse la volontà di costituire un servizio

d’ordine, che gestisse l’unificazione dei Carnevali Eporediesi e che tenesse

sotto controllo eventuali risse. Successivamente la scritta Mondialpol è stata

cancellata dalla feluca.

Il 6 Gennaio il Generale sfila per la città a piedi (aveva chiesto la scopastop

alla Befana ma lei lo ha cacato zero), e così pure durante le alzate degli

Abbà.

Poi da Giovedì Grasso gira su un cavallo Euro 4.

Dal Sabato sera si accompagna alla Mugnaia, sempre sul chi vive che gli

sbianchi di farina la divisa.

Il Generale è seguito da ufficiali e graduati vari, tra i quali spicca il

Sergente Alejandro Garcia Vinia, di verde vestito tranne nelle tasche

percolanti di fagioli grassi. Il sogno del Sergente è sostituire il Generale

con un Capitano.

Al servizio del Generale vi sono inoltre le vivandiere, delle quali la

comandante in capo è indubbiamente Georgia Popolo, che ama ornare la

città di Carnevalini di Ivrea in miniatura con Generale e Mugnaia che

accudiscono un bambino in una culla dentro una capanna.

Martedì Grasso, quando tutto si conclude, il Generale si comporta da vero macho

aiutando la Mugnaia a sostenere la spada durante l’Abbruciamento dello Scarlo.

Poi il mercoledì mangia polenta e merluzzo succhiando il piatto perché non

riesce a reggere la forchetta.

Secondo studi recentissimi ad oggi nessun Generale del Carnevale di Ivrea ha

avuto il Coronavirus.

Insomma, del Generale in generale non mi interessa.

Commenti