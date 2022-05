Mercoledì 25 maggio alle 20,30, al Cinema Boaro, in collaborazione con Piemonte Movie e Cineclub Ivrea, “Il fronte interno”. Un viaggio in Italia con Domenico Quirico. Un film sul presente in 4 tappe (Milano, Aosta, Torino e Palermo) in cui il reporter di guerra, abituato a calarsi nel cuore dei conflitti, ricerca i “fronti” aperti nel nostro paese.

E’ un viaggio che conduce in territori spesso dimenticati dalle statistiche, un mondo a parte dove si incontrano uomini e donne che cercano faticosamente di tirare avanti, e operatori sociali, insegnanti, religiosi che dedicano una parte consistente del proprio tempo per fare fronte a questa emergenza quotidiana, resa ancor più drammatica dall’emergenza sanitaria provocata dal Covid.

Uomini e donne che, dimenticati dai grandi mezzi di comunicazione e orfani di una profezia sociale capace di concepire per loro, se non un riscatto, almeno un’idea di futuro, obbligano chi si avvicina alle loro vite a rivedere idee e consuetudini: impossibile affrontare la loro storia senza riflettere sulla difficoltà di chi prova a raccontarla.

La regista: «Quando sono partita, insieme a Domenico Quirico e alla troupe di Il fronte interno, a settembre 2019, non mi aspettavo che il viaggio sarebbe stato reindirizzato, a metà del cammino, dalla pandemia. Né che i nuovi binari su cui il film continuava il suo percorso ci avrebbero portati tanto lontano. L’indagine di Il fronte interno era stata sollecitata da un’urgenza già forte prima che la questione della povertà nel nostro Paese divenisse bruciante e conquistasse i titoli dei giornali. Dopo l’esperienza di Ombre dal fondo, in cui Domenico Quirico aveva raccontato la sua storia e il rapporto con il proprio mestiere, abbiamo deciso di girare un film sul nostro presente e di farlo attraverso l’incontro tra il reporter di guerra, abituato a calarsi nel cuore di grandi crisi umanitarie, e il quotidiano dei suoi concittadini. Nel corso di un anno siamo arrivati, ripartiti e ritornati in quattro luoghi, quattro tappe che abbiamo cercato di raccontare attraverso lo sguardo di uomini, donne, ragazzi scivolati in territori privi di certezze, dalle loro speranze e dalle loro paure».

In apertura della serata il corto “Ciak! Piemonte che Spettacolo”: IO I OI di Francesco Lorusso (Broga’s), realizzato da Robin Studio e dalla Compagnia Egri Bianco Danza, in collaborazione con la Fondazione Accademia Perosi di Biella. Location: OGR, Torino.

Ingressi: Interi € 6,00 – ridotti (soci Cineclub Ivrea) € 3,00

