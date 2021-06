Ascolta l'Audio Dell'Articolo

IVREA. Mercoledì 30 giugno alle 21, nel cortile del Museo Garda “Il fratello dimenticato: Piero Giacosa. Lo scienziato letterato”. Spettacolo teatrale scritto e diretto da Alice Fumero, con Omar Ramero, Giulia Brenna, Marco Panzanaro e con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Dassano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni: 340 45 777 02.

Fratello del ben più noto Giuseppe, Piero Giacosa è stato uomo colto e di particolare sensibilità. Dotato di una curiosità fuori dal comune, è stato capace di coltivare per tutta la vita e con grande successo i suoi più svariati interessi. Professore di medicina a Torino, attento studioso di fisiologia e di botanica, non fu solo un instancabile ricercatore ma anche un prolifico pittore (fu allievo di Fontanesi) e architetto, scrittore (sotto l’amichevole guida di Fogazzaro) e giornalista, politico, marito, padre e grande camminatore in montagna. Figura poliedrica e amico delle più alte autorità culturali e politiche della sua epoca, oggi di Piero Giacosa si parla, ingiustamente, poco anche se i suoi lasciti scientifici e artistici sono ancora intorno a noi. Un piccolo omaggio alla scoperta dello scienziato letterato del Canavese.

