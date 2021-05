Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Martedì 25 maggio, alle 2, sulla piattaforma Zoom, con prenotazione, un incontro/dibattito con professor Carlo Alberto Barbieri sul “Piano strategico Metropolitano 2021-2021”.

“Il 2015 – dicono gli organizzatori – in attuazione della Legge “Delrio”, è nata la Città Metropolitana di Torino. Dopo un periodo iniziale in cui le azioni e le politiche del nuovo ente sono rimaste per lo più confinate in un tecnicismo risultato ai più poco chiaro e lontano dai territori più remoti, oggi la Città Metropolitana entra nel vivo delle sue attività di pianificazione e programmazione del suo assetto futuro. Lo fa in modo concreto redigendo il Piano territoriale generale metropolitano, Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e soprattutto il Piano Strategico Metropolitano 2021-2023 denominato “Torino Metropoli Aumentata”.

“Quest’ultimo documento sarà al centro del nostro incontro, nell’intento di capirne la natura, il progetto comune di sviluppo del territorio metropolitano e soprattutto le ricadute sulle aree come la Zona Omogenea Eporediese che rischia di vedere aumentare la marginalizzazione rispetto alla conurbazione torinese…”.

Considerato che il PSM è per legge un documento flessibile ed aperto che sarà aggiornato annualmente, l’incontro con il Professor Barbieri vuole essere anche un momento di confronto con il pubblico sui contributi che il nostro territorio può dare.

martedì 25 maggio, ore 21.00 su piattaforma Zoom, con prenotazione CLICCANDO QUI Oppure sul canale YouTube del Forum https://www.youtube.com/user/ForumDemocratico

Commenti