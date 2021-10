Anche il “Forum Democratico del canavese Tullio Lembo” torna progressivamente alla “normalità” dopo questi lunghi mesi di incontri da remoto. Lo fa con un incontro ospitato come da molti anni dal Polo universitario Officina H di Ivrea.

Per questo primo appuntamento in presenza, fissato per martedì 26 ottobre 2021, il Forum ha invitato il prof. Alberto Mingardi a parlare di un tema che da anni difende e promuove, anche attraverso numerose opere: quello del neoliberismo.

Che si tratti della scomparsa del lavoro o del cambiamento climatico, ogni evento di cronaca è l’occasione per una critica ossessiva contro gli effetti nefasti del libero mercato e della finanza globale. Sia a livello mediatico che politico, il neoliberismo è dipinto come il primo responsabile dei problemi più importanti che attraversano la società contemporanea.

Professore in Storia delle Dottrine politiche e Direttore dell’Istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi nel suo fortunato libro La verità, vi prego, sul neoliberismo ridimensiona il mito del mercato pervasivo e tirannico e documenta, attraverso una nutrita ricerca, la sua posizione del tutto contraria sull’argomento.

Un appuntamento da non mancare, durante il quale il Professore sarà intervistato dal noto storico eporediese Marco Peroni.

L’evento si potrà anche seguire in streaming sul canale YouTube del Forum https://www.youtube.com/user/ForumDemocratico

