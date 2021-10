Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ivrea. Il Forum democratico del Canavese organizza un Incontro-dibattito con Stefano Folli suISTITUZIONI E SOCIETA’ DOPO LA PANDEMIA IN ITALIA E IN EUROPA. L’appuntamento è per Martedì 12 ottobre 2021, ore 21.00

Cari amici del Forum, la scomparsa di Aldo Gandolfi, che per undici anni ha guidato il Forum con passione e carisma, ci lascia un ricordo e un’eredità preziosi, salutati da tutti con affetto e gratitudine.

L’impegno del Direttivo a favore di tale eredità è naturalmente di portare avanti il denso programma di attività del Forum, nel massimo rispetto delle decisioni prese, oltre che individuare un nuovo Presidente in grado di mantenere il ruolo e l’immagine del Forum nel panorama culturale piemontese.

Il prossimo incontro del Forum, previsto per il 12 ottobre, sarà a cura di Stefano Folli, editorialista di Repubblica, amico di lunga data di Aldo Gandolfi, scelto per le sue note competenze nell’analizzare le situazioni politiche, istituzionali, economiche e sociali del Paese e non solo.

Il tema della serata si riferisce sostanzialmente agli effetti osservati o previsti della pandemia, quando questa appare potenzialmente sotto controllo in molte aree, dopo aver generato a livello mondiale una scossa tale da non consentire più un semplice ritorno all’assetto precedente. In quale contesto interno dell’Italia e di altri Paesi europei si sta avviando l’ampio processo di ripresa, orientato anche alla sostenibilità sociale ed ambientale? In quale misura l’Unione europea può svolgere o sta svolgendo un ruolo da protagonista nei profondi cambiamenti necessari e delineati?

Come di consueto la relazione sarà seguita da un dibattito che darà voce a tutti i partecipanti. Verrà moderato da Francesco De Giacomi, Consigliere del Forum.

Per partecipare online su piattaforma Zoom, è necessario registrarsi cliccando sotto.

In alternativa, è possibile seguire l’incontro sul canale YouTube del Forum https://www.youtube.com/user/ForumDemocratico

Stefano Folli

Stefano Folli, laureato in lettere, ha vissuto fra Roma e Milano occupandosi di politica interna ed internazionale e sommando l’attività giornalistica a quella di saggista. Tra il 1991 e il 2004 ha lavorato al “Corriere della Sera”, come notista politico ed editorialista, dirigendolo tra il 2003 e il 2004. Dopo gli anni al “Sole 24 Ore”, oggi è editorialista di “Repubblica”. In precedenza era stato direttore della “Voce Repubblicana”, capo del servizio politico del “Tempo” e direttore della rivista di politica estera “Nuovo Occidente”.

Commenti