IVREA. Il consiglio comunale si è aperto nel ricordo di Gianfranco Moia “Gian”

Si è aperto con un pensiero a Gianfranco Moia il consiglio comunale andato in onda ieri sera sulla piattaforma Zoom.

“Si è occupato di sindacato. – ha ricordato il capogruppo del Pd Maurizio Perinetti – Lo ricordo con reverenza. Ha vissuto il periodo difficile della crisi pesante di Olivetti. Mi piace ricordarlo oggi a 50 anni dall’approvazione dello statuto dei lavoratori… Mi piace ricordare l’importanza che diede, come consigliere comunale alle strutture sanitarie, proprio in questo momento in cui ci siamo resi conto di quanto lo siano. Lo fece in un momento di contrazione del pubblico a favore dei privati. Sua la battaglia per la risonanza magnetica all’ospedale di ivrea. Moia amava il confronto con gli altri sempre alla ricerca delle ragioni di tutti. Aveva il dono della pacatezza e della moderazione.

Un anno prima della scadenza del mandato mi chiamò e mi disse. Guarda ho pensato di lasciare il posto di capogruppo ad un giovane e lo sostituì Fabrizio Dulla. Un gesto generoso. Una grande intelligenza. Un esempio importante per tutti….”

