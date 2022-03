Un 8 marzo che avrebbe dovuto essere all’insegna dei diritti, della rinascita da un virus che si allontana sempre più anche se non sparisce e che cede il passo alle cupe ombre della guerra.

E allora eccoci ad una nuova emergenza e cioè la pace e la difesa della vita, non solo dei diritti, delle donne ucraine.

Sgomento, paura, angoscia ma anche forza e capacità di resilienza sono nei volti delle donne, in fuga da città spettrali e con i propri figli sotto una terra che trema. Resistono. E l’immagine di un bimbo nato in un rifugio è il miracolo e la speranza che ci commuove, che commuove il mondo. Come già per la bimba afghana, messa alla luce nel cielo di Kabul in aereo, alla ricerca di sconosciute mete di salvezza.

Sia storicamente che come portatrici di vita e di relazioni le donne sono, da sempre, alla perenne ricerca della conciliazione, della negoziazione e della pace, ed è per questa ragione che quest’anno, abbiamo deciso di celebrare l’8 marzo 2022 con un manifesto che evidenzia il dolore, la rabbia e lo sgomento di fronte agli orrori di questa guerra. Non esistono guerre umanitarie, giuste e portatrici di pace. Fuori la guerra dalla storia!

IL CONFLITTO NON È DONNA! FUORI LA GUERRA DALLA STORIA!

La guerra, in tutta la sua violenza, è di nuovo come 31 anni fa nei Balcani, alle porte dell’Europa. Non è possibile parlare oggi dell’8 marzo, senza pensare a quelle immagini che stanno facendo il giro del mondo in questi giorni: ancora tante donne e tanti bambini mentre gli uomini sono a combattere al fronte.

E ancora l’80% dei 236 ucraini presenti in Italia sono donne. A loro va tutto il nostro rispetto, la vicinanza, il supporto, la solidarietà.

E in questo 8 marzo il nostro pensiero va anche alle tante donne russe che in questi anni si sono opposte a Putin, donne che in questi giorni chiedono di non essere lasciate sole nella loro richiesta di fermare la guerra, sfidando il divieto di manifestare vigente in Russia. Ricordiamo che la guerra porta con sé non solo la violenza delle bombe e dei proiettili, ma anche la violenza sessuale: come dimostra e ci racconta la storia.

“Tra uccidere e morire c’è una terza via: vivere” ha detto, inascoltata, Christa Wolf con la sua Cassandra.

Per questo ci uniamo oggi simbolicamente a tutte le donne che in tutto il mondo si mobilitano affinché questa terza via sia percorribile: LA PACE

Lo ripetiamo adesso, oggi nella giornata dell’8 marzo, di fronte a chi vuole farci cadere nella trappola della paura usando la vulnerabilità che la pandemia ci ha rivelato. Abbiamo avuto paura per noi e per quel male oscuro che ci ha dilaniato. Ora un altro male oscuro, ora un’altra paura ci vuole ammutolire. Mentre noi vogliamo vivere!

Un manifesto silenzioso ma che urla che:

sappiamo che la guerra è violenza del patriarcato e per questo non dimenticheremo le nostre sorelle che lottano per la pace in Ucraina, nel Donbass, in Russia, in Europa, negli Stati Uniti e in ogni parte del mondo e con loro vogliamo costruire un nuovo mondo che abbia a fondamento la neutralità attiva e l’accoglienza, la pace e la giustizia, i diritti e le libertà delle donne,

oggi più che mai rifiutiamo la guerra, tutte le guerre. Le tragiche esperienze dell’Iraq, della Siria, dell’Afghanistan, della Ex Jugoslavia, del Mali e tante altre zone che da anni conoscono soltanto la guerra, sono lì a ricordarcelo. Non esistono guerre umanitarie, non esistono guerre giuste, non esistono guerre per portare la pace.

Le donne lo sanno che un’altra idea di scurezza è possibile, se solo in quei tavoli delle trattative ci fossero delle donne…. e passa dalla reciproca sicurezza, di ogni paese, di ogni popolo.

Però questa giornata deve rimane, comunque, il simbolo del percorso femminile e femminista verso le pari opportunità e l’autodeterminazione. Mettiamo al centro la pace ma ricordiamo anche i diritti delle donne che quotidianamente cercano di affermare la loro dignità, le loro capacità nella famiglia, nel lavoro, nella società.

Nel Mondo che riparte, dunque, dramma, paura e incertezze, ma noi AUGURIAMO a TUTTE le DONNE soprattutto a quelle oggi strette nelle violenze, negli assedi … che il profumo della mimosa (simbolo della ricorrenza dell’8 marzo) del 2022 possa diffondere un augurio per un domani davvero diverso.

EVENTI IN PROGRAMMA NEL MESE DI MARZO

Martedì 8 marzo ore 21.00 al cinema POLITEMA, l’ANPI (sezione di Ivrea e Basso Canavese).

“ 150 ANNI DI LOTTA ”, proiezione del film con interventi di Ellade Peller e Maria Paola Capra.

Serata per parlare insieme, donne e uomini, del Movimento femminista nella storia a partire dal contributo delle donne alla Resistenza. Lo scopo è affermare, non dimenticare che, in Italia e nel mondo, la strada per abbattere le discriminazioni e gli stereotipi di genere è ancora lunga e, non è sufficiente un solo un giorno all’anno per essere coscienza comune.

Martedì 15 marzo ore 19.00 da FORAVIA bottega e cucina

LA PENNA È DONNA! Apericena con letture e chiacchiere. Dai romanzi storici alle commedie, dalle saghe familiari alle raccolte di poesia, la scrittura delle donne – come loro – ha mille sfaccettature.

Può essere pungente nell’indagine interiore o morbida come la seta nel muoversi tra le pieghe della vita; a volte è divertente e piena di ironia, altre commuove toccandoci intimamente: Vanessa Vidano darà loro voce!

Martedì 22 marzo ore 16.30 da FORAVIA bottega e cucina

L’ARTE DEL TEA È DONNA! Incontro di due culture diverse, quella cinese e quella marocchina, attraverso la preparazione e la degustazione del tea.

Il tè, legato a terre lontane, distanti – anche culturalmente – dal nostro Paese, ha sempre suscitato poco interesse nella tradizione gastronomica italiana, segnata maggiormente dal caffè. Ma la comparsa di questa bevanda in Italia deve molto allo spirito imprenditoriale femminile; infatti, sono molte le tea room nostrane gestite da donne, che fanno della diffusione della conoscenza del tè la loro missione.

Martedì 29 marzo ore 16.00 da FORAVIA bottega e cucina

I GIOIELLI SONO DONNA! E se sono ricavati dalle bombe, i gioielli sono ancora più belli e il riciclare per aiutare ci rende ancora più libere! I gioielli sono realizzati in Laos (125 gli anni per il completo sminamento del Laos) e sono ricavati dall’alluminio riciclato da ordigni bellici risalenti alla guerra del Vietnam. Poi vengono modificati e impreziositi in Italia.

FORAVIA DONERA’ PARTE DEL RICAVATO DELLE INIZIATIVE ALLA CAUSA DELLE DONNE E BAMBINI DELL’UCRAINA

