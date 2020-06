IVREA. Il Comune ce l’ha un diritto di superficie sul Movicentro? Al lavoro per il bando

Dai controlli che l’amministrazione comunale sta effettuando in relazione alla prossima scadenza del comodato d’uso alla cooperativa sociale Zac! dello spazio del “Movicentro”, sono emerse alcune incongruenze tra le quali la mancanza dell’atto formale di costituzione di diritto di superficie sul terreno sul quale è stato costruito l’edificio e che il Comune di Ivrea avrebbe dovuto ottenere sulla base di accordi tra Regione, RFI e Comune stesso.

L’amministrazione sta approfondendo tali questioni, ricostruendo i passaggi che furono effettuati dai tempi dell’edificazione fino al bando che ha assegnato in comodato d’uso i locali alla cooperativa ZAC! nel 2014.

A titolo di precauzione, la Giunta comunale ha inserito la cifra di 50.000 euro nella variazione di bilancio che sarà presentata in Consiglio Comunale il 15 giugno, a copertura degli eventuali costi da sostenere per la regolarizzazione della situazione con la proprietà Rete Ferroviaria Italiana SpA.

È volontà dell’Amministrazione sanare la situazione pregressa per porre le basi del prossimo bando che dovrà possedere tutte le condizioni di regolarità necessarie.

