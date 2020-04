IVREA. Il Comitato Stop5G non riesce a stoppare proprio niente

Hanno appreso dai giornali locali che la sperimentazione 5G ad Ivrea è finita e a breve si passerà alla fase operativa. Morale. Altro non gli resta da fare che esprimere rammarico per come la vicenda è stata gestita.

“Alle richieste di confronto sono seguiti silenzi mentre i passaggi consiliari e il dibattito nelle commissioni è stato sostituito dal silenzio assenso – commenta quelli del Comitato Stop5G nato a Ivrea nei mesi scorsi – Ad oggi non ci sono informazioni su che tipo di sperimentazione tecnica ha avuto luogo, quali erano gli obiettivi e non è dato sapere se sono stati raggiunti in sicurezza o in deroga alle normative. In questo momento delicato di emergenza sanitaria è stato inopportuno proseguire la sperimentazione; molto grave sarebbe inoltre un “via libera” da parte delle istituzioni in un momento in cui le libertà individuali sono compresse e non è possibile manifestare il dissenso a riguardo…”.

In verità – e dobbiamo sottolinearlo – l’Amministrazione comunale aveva promesso che a marzo ed aprile sarebbero stati organizzati degli incontri pubblici e nelle commissioni per approfondire il tema. Poi è scoppiata la pandemia e tutto è saltato. “Auspichiamo – passa e chiude il Comitato – che la compagnia telefonica non ottenga i permessi per implementare il 5G in tutta la città, anche perché sarebbero ottenuti in modo unilaterale e senza possibilità di opposizione. E’ inaccettabile usare le situazioni di emergenza per annullare il confronto e quindi il dissenso…”.

