Ascolta l'Audio Dell'Articolo

A Ivrea da quando governa il centrodestra è tutto un rifiorire di “appelli”. L’appello degli “sgomberati” dell’ex Valcalcino. L’appello dello Zac! sul Movicentro. Gli appelli di Rita Munari sul cimitero. L’appello del garante dei detenuti sull’indennità. L’appello dei mercatali per il senso unico in via Monte Stella. L’appello delle “Componenti” del Carnevale con il dito puntato sul nuovo statuto. L’appello per un nuovo presidente della Fondazione dello storico Carnevale. E poi l’appello per il presidente [...]