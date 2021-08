Ascolta l'Audio Dell'Articolo

(COMUNICATO) La Giunta comunale di Ivrea ha deliberato, nella riunione del 13 luglio u.s., di destinare l’introito derivante dalla devoluzione del 5 ‰ dell’IRPEF per l’anno 2021, periodo di imposta 2020, a favore delle persone diversamente abili e, in particolare, alla rimozione delle barriere architettoniche in città.

Il “cinque per mille” costituisce un’importante opportunità di finanziamento della spesa sociale sostenuta dai Comuni che non grava sui contribuenti.

L’Assessore Elisabetta Piccoli: “Anche quest’anno vogliamo chiedere ai nostri Concittadini di fare questo gesto di solidarietà a favore della Città e della battaglia che già stiamo portando avanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Non è solo un gesto di solidarietà ma questo contributo ha un profondo valore simbolico, vuol dire stringerci attorno alla nostra Comunità e tendere una mano a chi è meno fortunato ed ha la necessità di potersi muovere liberamente per la città, uniti si vincono le piccole e grandi battaglie. Grazie di cuore a chi vorrà donare.”

