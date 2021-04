Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Se c’è una cosa che non potrà mai essere cancellata è la STORIA e con la festa della Liberazione si celebra la fine del regime fascista, dell’occupazione nazista in Italia e della Seconda guerra mondiale, simbolicamente indicata al 25 aprile 1945.

Anche quest’anno le celebrazioni con iniziative di piazza non sono ancora consentite, ma siamo convinte/i che il valore del 25 APRILE sia ancora più forte in questo momento in cui un virus continua a mettere a dura prova la libertà individuale oltre che la tenuta economica, sociale e politica del Paese.

Il 25 Aprile è una ricorrenza felice, ci ricorda l’importanza di valori come la fratellanza, la pace, la solidarietà, il senso di identità civile e culturale e, soprattutto, la libertà.

Tutti valori che oggi dobbiamo saldamente proteggere, in parte ricostruire, per una ripartenza collettiva e per non lasciare indietro nessuno.

Celebriamo allora la FESTA della NOSTRA LIBERAZIONE con l’esercizio della memoria che potrà essere racchiuso in un gesto come il deporre un fiore sotto le targhe dedicate alle cadute/i, alle partigiane/i (iniziativa dell’Anpi Nazionale), oppure inviando frasi, video, all’iniziativa “Maratone per il 25 Aprile” dell’ Anpi di Ivrea e Basso Canavese ma, soprattutto, adoperiamoci, in questa giornata, per iscriverci all’ANPI.

ANPI significa VIVERE PER LA LIBERTA’!

Noi, non dimenticando gli uomini che hanno combattuto per la Libertà, deporremmo un fiore davanti alle targhe che ricordano alcune delle donne che fecero la Resistenza: alle “Donne della Resistenza” nel giardino pubblico “Giardino della Giustizia, della Pace e della Libertà”, alle Madri Costituenti nei Giardini Giusiana e alla giovanissima Santina “Carla” Riberi in P.zza Freguglia, per rendere anche loro, troppe volte dimenticate, “parte” delle celebrazioni.

Infine il nostro saluto alla partigiana Liliana Barbaglia Curzio che, dopo una lunga vita di testimonianza, di impegno ci ha lasciati pochi giorni fa, giusto a pochi giorni dalla FESTA DELLA LIBERAZIONE.

Ivrea 20 Aprile 2021

PD IVREA – CASCINETTE

