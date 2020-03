IVREA. I tre casi di Coronavirus sono di Andrate, Montalenghe e Agliè

IVREA. Sono tre i casi di Coronavirus accertati all’ospedale di Ivrea. Uno dei pazienti è residente ad Andrate, uno a Montalenghe ed uno ad Agliè.

“Alla luce dell’evolversi della situazione, che nelle ultime ore ha coinvolto anche il nostro territorio – commentava il sindaco questo pomeriggio -, si raccomanda la scrupolosa osservanza di tutte le norme di prevenzione (nessuna esclusa) indicate nei vari Decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa amministrazione già ampiamente diffusi. Si invitano tutti i cittadini alla più stretta collaborazione“.

Così il sindaco di Montalenghe:

“Siamo al corrente di un probabile caso, ricoverato ad Ivrea, di nostro concittadino e stiamo verificando, in ogni caso sarà l’autorità sanitaria competente a dare tutte le indicazioni necessarie. State calmi e seguite le prescrizioni che sono state più volte e in più posti pubblicate”.

Il Bollettino delle 19

Intanto, nell’ultimo bollettino della Regione Piemonte è arrivata la conferma della positività al “coronavirus covid-19” di tre pazienti deceduti tra la notte scorsa e questo pomeriggio all’ospedale di Tortona, trasformato in Covid-Hospital. Si tratta di due uomini, uno di 81 anni di Pontecurone e uno di 75 anni di Rosignano Monferrato, e di una donna di 90 anni di Carezzana. Tutti presentavano un quadro clinico compromesso. Nel complesso, il numero dei deceduti positivi al virus in Piemonte sale a nove.

Al momento, sono 373 le persone risultate positive al test del “coronavirus covid19” in Piemonte. Risultano 295 le persone ricoverate in ospedale. Di queste, 45 si trovano in terapia intensiva. Sono in isolamento domiciliare fiduciario 69 persone. Nove i deceduti. Finora sono 1.700 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, di cui 1.327 sono risultati negativi.

