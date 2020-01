IVREA. I ragazzi del Fridays for future oggi protestano alle 15

Oggi pomeriggio, alle 15, i ragazzi del ‘Fridays For Future Ivrea’ manifesteranno davanti al municipio per protestare contro il “negazionismo climatico” concretizzatosi mercoledì sera in Consiglio comunale. E’ stata infatti ritirata una mozione che, partendo dal lavoro dei giovani attivisti, avrebbe dovuto riconoscere l’emergenza climatica e ambientale in atto su tutto il pianeta. “Ci siamo sentiti aggirati dai loro giochi politici – scrivono i ragazzi in una nota – ma nonostante la delusione per la poca serietà dell’amministrazione, non abbiamo intenzione di interrompere la nostra battaglia”.

In Consiglio comunale è passata la linea della maggioranza di centrodestra secondo la quale “non ci sarebbe un nesso scientifico” tra l’emergenza climatica e i comportamenti dell’uomo.

Commenti