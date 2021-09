Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Nella terza settimana di settembre, a Castellon de la Plana (Spagna), si terranno i Campionati Europei di nuoto per salvamento che vedranno affrontarsi, in piscina e al mare, i migliori nuotatori europei della disciplina. Chiamate dalla nazionale italiana. a difendere i colori della bandiera e confermare il primo posto ottenuto dall’Italia nell’ultima edizione dei campionati (Riccione 2019). ci saranno anche due nuotatrici della A.S.D. “Nuotatori Canavesani”: Vittoria Borgnino, classe 1993, e Valentina Pasquino, classe 2004, che in questi giorni stanno completando la fase di preparazione presso l’impianto sportivo di Biella e il lago di Viverone. La convocazione delle atlete eporediesi è arrivata all’indomani degli Assoluti di nuoto per salvamento che si sono tenuti a Roma alla fine di luglio. “La convocazione delle nostre nuotatrici – afferma Giovanni Anselmetti, allenatore dell’ASD – è giunta a coronamento di un’ottima stagione che, nonostante sia stata fortemente condizionata dall’epidemia covid19, ha visto Vittoria e Valentina affermarsi in diverse competizioni di carattere regionale e nazionale”.

“Sono molto contenta di questa convocazione che, anche se nella stagione ho ottenuto ottimi risultati, è giunta comunque inaspettata – racconta Borgnino -. Ai campionati sarò impegnata in gare in piscina e al mare; in entrambi i casi scenderò in acqua con il massimo della concentrazione per poter ripagare la fiducia che mi è stata accordata”.

E’ invece una conferma la convocazione della Pasquino, che ha già fatto parte della Nazionale Italiana nei campionati europei del 2019. “Sono estremamente felice della convocazione e spero di riuscire a ripetere le prestazioni del 2019 sia in piscina che al mare. La concorrenza è molto agguerrita ma ci stiamo allenando bene e sono sicura che saremo pronte a dare il massimo per tenere alti i colori dell’Italia e del Canavese” afferma.

