I Magi, Erode, Pollicino e…la parte della storia che non conosci: uno spettacolo al Teatro Giacosa lunedì 13 dicembre alle ore 21 con ingresso a offerta libera a favore dell’Associazione Casainsieme ODV.

Un regalo bellissimo per sostenere le attività dell’Associazione operativa da più di ven’tanni in Canavese offerto da straordinari compagni di viaggio: i sanitari dell’ospedale di Ivrea che hanno costituito il coro LE VOCI IN BIANCO e che canteranno per noi e gli amici salernitani di BIMED, Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo.

Con la straordinarietà della parola e il motore dell’immaginazione che in alcuni casi muove il sogno, in altri attraverso la metafora aiuta a comprendere la grandiosità della vita, ci racconteranno dei Magi da sempre nelle nostre case, riposti…poi una volta all’anno usati. I magi sono un mondo, una storia, un monito attuale. Giocando con le allegorie e ripercorrendo i tratti di una narrazione che ha i segni nelle arti, in tanti documenti scritti di carattere religioso e laico oltre che nell’oralità che si tramanda da secoli indagheremo con leggerezza il bene e il male che deriva dalla non conoscenza, nell’intento di destrutturare i pregiudizi e motivare verso la forza che muove e promuove l’esistenza: l’amore.

Nell’anno trascorso, ancora segnato dalla pandemia di Covid19 ma anche da speranze scientifiche legate ai vaccini, alle terapie e quindi di timorosa e lenta riapertura alla socialità, l’Assosciazione Casainsieme ha cercato di adeguare man mano le attività alle nuove situazioni incontrando “ritagli” di tante vite sofferenti ma ricche di umanità e bellezza.

L’Hospice, il Centro Diurno per malati di Alzheimer, l’assistenza palliativa domiciliare, il Progetto Famiglie Fragili hanno operato con continuità con modalità più vicine allo spirito che caratterizza in nostro essere “casainsieme”.

La serata sarà l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che con il loro lavoro retribuito o volontario e con il loro sostegno hanno permesso e sostenuto le attività assistenziali in struttura o al domicilio.

“Apprestandoci a voltare le pagine del calendario del nuovo anno sentiamo il dovere di affrontare le sfide del nostro tempo – commentano in un comunicato quelli di Casainsieme – Tanto più che il 2022 e gli anni futuri saranno il tempo di decisioni per ricostruire le nostre società, per ripensare il nostro modello di sviluppo, per rispettare di più le altre persone e la natura in cui viviamo. Un anno in cui sarà importante non ricadere nei vecchi schemi, perché allora questo anno sarebbe un tempo perso…”

Per accedere allo spettacolo, rispettando tutte le direttive in tema di prevenzione dell’infezione Covid 19, è necessario prenotare presso: Galleria del Libro (via Palestro 70 -Ivrea) o Didattica Più (Via Guarnotta 33 – Ivrea) oppure telefonando al 339 1109583 o scrivendo una e-mail a: inuovimagiibero.it

