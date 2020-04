IVREA. I grafici del contagio nell’eporediese e in Canavese

OGGI

L’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi ha nominato OGGI il dottor Angelo Testa medico di famiglia a Castellamonte candidato a sindaco per la Lega nel 2012, nonché presidente nazionale dello Snami (sindaco nazionale dei medici) coordinatore straordinario “ad acta” dell’Asl To4, una specie di commissario. Affiancherà il direttore generale Lorenzo Ardissone vittima, speriamo non a sua insaputa, di una situazione che sta sfuggendo di mano, sia nelle case di riposo, sia all’ospedale di Chivasso. Si occuperà della fase 2, cioè la gestione della pandemia sul territorio e di ricercare una sistemazione per i pazienti ancora in fase di guarigione. Il tutto (si spera) in collaborazione con i sindaci.

La nomina avviene quasi in contemporanea (che velocità….) con una lettera firmata da 24 sindaci dei distretti di Chivasso e Settimo, e inviata anche a Icardi, in cui si chiedeva proprio questo.

Ieri, in video conferenza, l’assessore regionale ad alcune precise domande dei giornalisti de LA VOCE aveva fondamentalmente scaricato gran parte delle responsabilità su Ardissone. E sembrava quasi di sentirlo, a microfoni spenti: “Qui è un casino!”.

Nella lettera di incarico si legge: “supporterà il coordinamento delle funzioni distrettuali dell’azienda To4 …”. Per 60 giorni.

“Ho già sentito il Dott. Testa, che ringrazio per la disponibilità dimostrata – ha commentato Ardissone – L’ASL TO4 lo accoglie a bordo per questi 60 giorni che sicuramente saranno pieni di lavoro da svolgere”.