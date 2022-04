Potrebbe sembrare incredibile ma c’è anche chi, in Ivrea, non conosce il Carnevale! E sono gli ultimi, quelle persone davvero fuori dal mondo perché lo sono fisicamente. Stiamo parlando dei detenuti nella casa circondariale di Corso Vercelli. Coloro a cui nessuno pensa quando si è in pieno fervore per la manifestazione e tutta la folla si convoglia verso il centro della città, lasciando vuote le periferie.

A loro, però, qualcuno ha pensato. In queste settimane i creatori dell’associazione “Grande Evento del Canavese” hanno portato, tra celle e sbarre, il gioco del Carnevale. Una specie di [...]