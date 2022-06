C’è voluto praticamente un anno ma ce l’hanno fatta. Fumata bianca: abemus bando. L’Amministrazione comunale ha finalmente aperto i termini per la presentazione delle domande di candidatura a Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Guelpa. Dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo o o essere inviate tramite raccomandata (fa fede la data di ricezione) o via PEC entro e non oltre il 14 luglio 2022.

Il bando si è reso necessario con la nomina a presidente di Bartolomeo Corsini al posto del dimissionario Roberto Battegazzorre. Corsini, infatti, sedeva già nel cda come consigliere. Da qui in [...]