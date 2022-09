IVREA. “A vincere è stata l’unità di intenti di tutti i Comuni coinvolti”.

La pensa così, Renzo Galletto, sindaco di Montalto Dora e veterano del progetto.

“E’ il coronamento di un’idea che a livello embrionale nasce negli anni Ottanta – racconta Galletto -. Era il 1986 e io ero assessore al turismo con il sindaco Ravezzano. All’epoca non c’erano i presupposti per andare avanti e il progetto venne ripreso alcuni anni fa. Se è stato andato in porto, dobbiamo dire grazie all’unità di intenti dei 5 sindaci coinvolti”.