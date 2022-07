“Per ben due volte hanno fatto scendere me e gli altri dall’autobus per prendere quello successivo…. Una volta l’autista ha detto che aveva finito il suo orario…”. Si lamenta una cittadina. E’ una delle tante. Nero su bianco nel gruppo Facebook “Utenti Gtt cornuti e mazziati”. Oggi è anche peggio. Ai ritardi, alle corse che saltano senza preavviso e agli autobus che prendono fuoco s’è aggiunta la “tragedia” del nuovo orario estivo della conurbazione di Ivrea entrato in vigore il 27 giugno anziché ad agosto come era previsto. Mal contate un centinaio di [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.