Sabato scorso si è conclusa la 14a edizione dei Campionati Europei di nuoto per salvamento, che nella settimana dal 12 al 18 settembre ha visto impegnate a Castellon de la Plana (Spagna) le atlete dei “Nuotatori Canavesani”, Vittoria Borgnino e Valentina Pasquino, nelle prove in piscina e in mare aperto della disciplina. Le atlete canavesane si sono rese protagoniste di ottime prestazioni, conquistando in totale 10 medaglie (5 ori, 2 argenti, 3 bronzi).

Vittoria Borgnino si è laureata campionessa europea nella prova individuale di canoa e nella staffetta oceanwoman. “Non immaginavo di poter fare così bene, speravo di salire sul podio ma sinceramente non con due ori!” queste le sue parole. Valentina Pasquino, alla sua seconda convocazione nella nazionale giovanile, torna dalla Spagna con ben 8 medaglie al collo: 3 ori nelle staffette in piscina 4×50 ostacoli, 4×25 manichino e 4×50 mista; 2 argenti al mare nelle staffette sprint e oceanwoman, 1 bronzo nella staffetta torpedo e infine 2 bronzi individuali nello sprint e nelle bandierine. “Sono felice dei risultati ottenuti che mi ripagano di tanti sacrifici” ha affermato.

Grande soddisfazione la esprime anche l’allenatore dei “Nuotatori Canavesani” nonchè selezionatore della nazionale giovanile, Gianni Anselmetti: “Vittoria e Valentina hanno confermato quanto di buono fatto nella stagione e gli ottimi livelli raggiunti dal nostro movimento. Siamo tutti fieri di loro”.

I risultati di queste atlete hanno permesso alla squadra azzurra giovanile di ottenere il terzo posto nella classifica per nazioni con 949 punti, dietro alla Spagna, campione d’Europa con 998 punti, e la Francia a soli 8 punti. La nazionale assoluta ha, invece, chiuso al secondo posto nella classifica per nazioni con 910 punti, dietro alla Francia campione d’Europa a soli 39 punti di distacco. Il salvamento internazionale si dà ora appuntamento a Riccione nell’estate 2022 con i campionati mondiali assoluti e giovanili per nazionali e per club.

