IVREA. Gli aiutanti da campo sono da censurare. Lova avrebbe dovuto dire “Sì”. E’ il cerimoniale!

Il Carnevale 2020. E’ come un gatto che si morde la coda. Fuori il Generale Alberto Bombonato avanti con il Generale dell’anno prima Vincenzo Ceratti, il tutto senza dar troppo conto, peso e sostanza al “Cerimoniale” laddove si prevede che la sostituzione sarebbe dovuta avvenire con l’Aiutante di campo più anziano, cioè con Massimo Lova. Quando il Gran Cancelliere, il notaio Pierluigi Cignetti, lo ha saputo ha subito chiamato il presidente della Fondazione dello Storico Carnevale Piero Gillardi che però aveva già una risposta in tasca preconfezionata. Ci pare quasi di sentirlo: “I tre aiutanti hanno detto di No! Posso mica farlo io… Amen…!. “. A parte convocarli tutti nel suo studio per sentire questo “NO” con le sue orecchie, al Notaio Pierluigi Cignetti altro non è rimasto da fare che prenderne atto.

Epperò c’è un problema e a sottolinearlo è stato l’ex Sostituto Davide Diana alcuni minuti fa con una lettera (ed è la seconda) inviata al sindaco, al presidente della Fondazione e di nuovo al Notaio.

C’è che secondo Diane gli “Aiutanti” non avrebbero dovuto e potuto dire “No” posto che al momento dell’accettazione dell’incarico si sono impegnati a rispettare il cerimoniale anche nella parte in cui si chiede loro di sostituire il Generale.

“Pertanto – scrive Diane – è nostra opinione che laddove gli Aiutanti interpellati dalla Fondazione a sostituire il Generale destituito per comportamenti non consoni abbiano deciso di non accogliere tale richiesta, essi stessi abbiano violato il Cerimoniale rendendosi passibili di censura…”.

Insomma siamo al gatto che si morde la coda. “Fare il Generale è una decisione che va ponderata – ci dice al telefono Massimo Lova – Io non me la sarei sentita e non ho altro da aggiungere…. Mi censurano? Questa mi è nuova. Non ho idea…!”.

Pare di capire che il Cerimoniale non lo conosca troppo…

“Spetta alla Fondazione – insiste Davide Diane – decidere se vincolarsi al Cerimoniale che da decenni regolamenta la nostra Festa, oppure ignorarlo, cediamo pertanto il passo con questa nostra ultima. Per quanto ci riguarda, non siamo che Custodi temporanei di Valori e Regole scritte nel Cerimoniale senza poter entrare nel merito, ci piaccia o no. Le regole del gioco non possono cambiare a seconda di chi incarna quel potere che tutto dovrebbe salvaguardare; pertanto non possiamo che concludere la presente con l’enfasi necessaria gridando. Evviva il Carnevale!”.

La verità è che a Ivrea da un po’ di tempo a questa parte va proprio così. E ci sono dei momenti il cui il Cerimoniale è la bibbia e altri in cui “si tratta solo di qualche appunto…”

