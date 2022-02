Il nuovo anno si apre con il terzo concerto cameristico della rassegna “Gli accordi Rivelati”, che ospita domenica 20 febbraio, al Teatro Giacosa il più longevo trio della scena cameristica italiana, il Trio Debussy che vedrà impegnato al pianoforte una “vecchia conoscenza” del pubblico eporediese, quel maestro Antonio Valentino che da anni cura la guida all’ascolto che precede i concerti proposti dall’associazione “Il Timbro”; con lui, i compagni di una vita, Piergiorgio Rosso al violino e Francesca Gosio al violoncello.

Il programma è quello classico, nella versione “emergenziale” che ha visto l’organizzazione dover rinunciare all’apericena nel foyer del teatro: alle 19 la “Guida all’ascolto” curata dal maestro Antonio Valentino e il concerto alle 20.30.

Il pubblico, per comprendere appieno i brani proposti dal Trio Debussy avrà a disposizione anche le note stilate dalla musicologa Alice Fumero (Associazione LeMus), per rendere sempre più didattico il percorso degli “Accordi Rivelati”.

Il Trio Debussy si è costituito nel 1989 in seno al Conservatorio G.Verdi di Torino ed è attualmente il più longevo trio italiano e uno dei rari Trii a “tempo pieno” nel panorama della musica da camera internazionale. Il suo repertorio comprende più di 170 opere da Mozart ai giorni nostri, 30 delle quali sono state scritte appositamente per il trio ed eseguite in prima assoluta.

Vincitore assoluto del Concorso Internazionale per complessi da camera “Premio Trio di Trieste” (1997) e gruppo in residence dell’Unione Musicale di Torino e Borsista De Sono, ha al suo attivo centinaia di concerti nelle più importanti società concertistiche italiane ed estere: Amici della Musica di Firenze, Unione Musicale di Torino, Società del quartetto di Milano, Mito-Settembre Musica, Amici della Musica di Palermo, Sala d’oro del Musikverein di Vienna (nel triplo Concerto di Beethoven), Sala S.Cecilia del nuovo Auditorium di Roma (accompagnato dall’Orchestra di S.Cecilia diretta da J.Tate nel triplo Concerto per trio e orchestra di G.F.Ghedini), Coliseum di Buenos Aires, Associazione Scarlatti di Napoli, Chigiana di Siena, Societad Filarmonica di Valencia, Quirinale di Roma (in diretta radiofonica) e molte altre ancora.

Da sempre attento e curioso verso nuovi progetti ha creato nel 2005 il Festival “Tra Futuro & Passato” nel quale il pubblico ha potuto ascoltare nuove opere contemporanee e repertori classici sapientemente accostati.

Numerose sono le collaborazioni con realtà musicali di estrazione differente, in quest’ottica si segnalano la collaborazione con il bandeonista Massimo Pitzianti, con il gruppo Manomanouche (con l’uscita di un cd nel 2009) e recentemente con il noto cantante Paolo Conte che ha scritto per il Trio Debussy alcune opere in occasione del ventennale del Trio festeggiato con una serie di 5 concerti all’Unione Musicale di Torino.

Dal 2010/2011 il Trio Debussy collabora con l’Unione Musicale alla realizzazione del progetto Atelier Giovani, nel corso del quale ha eseguito, affiancato da giovani musicisti, l’integrale da camera di Brahms e Mozart. Nella stagione 2012/2013 oltre all’integrale da camera di Schubert ha iniziato un progetto di esplorazione della musica da camera francese tra ‘800 e ‘900 riscoprendo opere desuete.

Trio Debussy – domenica 20 febbraio

Biglietto singolo: 20 € intero, 10 € ridotto (fino ai 26 anni)

I biglietti (così come gli abbonbamenti) sono comprensivi di guida all’ascolto e concerto

I Biglietti sono disponibili in prevendita presso Il Contato del Canavese e la Galleria del Libro; eventuali tagliandi ancora disponibili saranno messi a disposizione del pubblico in biglietteria, la sera stessa del concerto.

Trio Debussy

Piergiorgio Rosso, violino

Francesca Gosio, violoncello

Antonio Valentino, pianoforte

Programma:

Robert Schumann – Trio in fa maggiore op. 80

Joseph Haydn – Trio in mi maggiore Hob.XV:28

Johannes Brahms – Trio in do maggiore op. 87

Commenti